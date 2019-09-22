«Не смотрели за ребенком»: родителей 12-летней Алисы из Петербурга в Турции признали виновными в гибели дочери

Турецкие правоохранители, расследующие дело о гибели 12-летней Алисы из Петербурга в бассейне отеля в Бодруме, посчитали, что в её смерти могут быть повинны не только администраторы отеля, но и родители девочки.

«Дело начинает приобретать интересный оборот. В Турции виновными второй степени признаны мы оба – не смотрели за ребёнком», – рассказал 22 сентября «Фонтанке» отец девочки Андрис.

Коллаж/"Фонтанка.ру"/кадр из видео/YouTube

Намерены ли турки официально предъявить им обвинение, пока неизвестно. Но родители уже обсудили все детали с адвокатами, которых организовал им фонд миллиардера Олега Дерипаски.

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18 августа в Турции в бассейне отеля захлебнулась 12-летняя Алиса из Петербурга. Девочка впала в кому, и за её судьбой следили десятки тысяч людей. Несмотря на усилия турецких и российских специалистов девочка скончалась 28 августа, а 1 сентября её тело санавиацией доставили в Северную столицу.

В российском посольстве в Анкаре рассказали о гибели более 88 сограждан за этот год в Турции и объяснили причины. В начале сентября СК возбудил уголовные дела после гибели трех несовершеннолетних россиянок в бассейнах турецких отелей.