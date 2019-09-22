Аномалия в силе. На трассе Петербург – Псков велосипедист погиб в километре от другого смертельного ДТП

Две тяжелые аварии произошли 22 сентября на трассах в южных районах Ленинградской области. Оба случая перекликаются с предыдущими авариями: количеством пострадавших, моделями автомобилей и даже «аномальным» месторасположением.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 12:30 на 145-м километре дороги «Южное полукольцо» (Кировский района) столкнулись Great Wall, SsangYong и ВАЗ-2107.

Пострадали три человека: две женщины, госпитализированные в состоянии средней степени тяжести, и несовершеннолетний 2002 года рождения, получивший ушиб мягких тканей. Напомним, накануне на этой же трассе при столкновении двух машин пострадали также три человека, в том числе ребёнок.

На 115-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков (Лужский район) около 19:50, по информации УГИБДД, женщина 1956 года рождения за рулём «Митсубиши Лансера» на неосвещенном участке дороги при не выясненных обстоятельствах совершила наезд на велосипедиста 1884 года рождения, двигавшегося в попутном направлении. Он погиб на месте.

Реклама



«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» рассказывает одну деталь этой трагической истории: «Звонок в дежурную часть от водителя-женщины: «Я тут лося сбила, приезжайте оформлять». Инспекторы приезжают вместе с егерем, а тут... велосипедист погибший, гражданин Республики Беларусь».

В случае этой аварии совпадений даже больше. Во-первых, вечером 20 сентября в соседнем Гатчинском районе велосипедиста 1986 года рождения сбил насмерть также попутный «Митсубиши Лансер». А во-вторых, на соседнем 116-м километре псковской трассы за несколько часов было два тяжёлых ДТП. Сначала, вечером 20 сентября, смертельное: водитель не выжил после съезда в кювет, а днём 21 сентября при столкновении трёх машин пострадали женщина и ребёнок.

Вообще, в выходные Ленобласть оказалась гораздо более насыщенной дорожными происшествиями, чем Петербург. Были и смертельные случаи. В частности, по данным 47news, скончался один из пострадавших в ДТП с «вывернутой машиной» на «Нарве».