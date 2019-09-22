На учениях «Центр-2019» из-за неисправных парашютов разбились боевые машины

Две боевые машины десанта разбились о землю на учениях «Центр-2019» после десантирования из самолётов «Ил-76».

По предварительной версии, произошёл отказ парашютных систем. Экипажей внутри не было. Об этом вечером 22 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», – сказали ТАСС в министерстве.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Проверкой будет заниматься комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.