Шойгу рассказал о своей мечте

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал свою главную мечту. Она родом из молодости.

Как сообщает 22 сентября РИА «Новости», по его словам, он ностальгирует по временам СССР, когда реализовывались крупные инфраструктурные проекты, и признался, что его самая заветная мечта – вернуться в Сибирь и строить там города.

«Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что хотел бы вернуться во времена своей молодости, так как он скучает по тому духу, что царил в советский период, когда, например, жители Братска могли часами стоять под открытым небом на морозе, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко.