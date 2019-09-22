Автомобили продолжают «охоту» на дома. Легковушка влетела в стену на Маяковского

Серьёзное ДТП произошло вечером 22 сентября в центре Петербурга на перекрёстке, где, по словам горожан, уже два дня не работает светофор.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на пересечении улиц Маяковского и Рылеева столкнулись «Рено» и «Шкода», последнюю от удара откинуло в стену здания. После ДТП светофор заработал, отмечают в «Мегаполисе».

На кадрах подписчика группы видно, как из прибывшей на место скорой выкатывают каталку, чтобы переложить на неё человека из «Шкоды». По данным УГИБДД, водитель и пассажир «Шкоды» получили травмы средней степени тяжести.

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«Проходил мимо, видел, что водителя «Шкоды» вели в наручниках. Походу, водила был пьян», – предполагает Андрей.

Это как минимум третье ДТП со зданиями за выходные. В субботу утром на Казанской улице «Шевроле» влетела в дом, куда уже несколько раз попадали автомобили. А ночью в посёлке Щеглово под удар попало одно из зданий архитектурного ансамбля «Усадьба барона Медема», объект культурного наследия. Старая кладка не выдержала и обрушилась на обочину.