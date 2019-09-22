Тётя Зина кормила джиннов. В Чечне разоблачили «колдунов»

Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне, сообщает 22 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на ЧГТРК «Грозный».

Главная «колдунья» – тётя Зина, которая занимается этим 30 лет. За денежное вознаграждение она обещала клиентам избавить их от проблем, помочь в карьере, навести порчу на недоброжелателей, в чём ей помогал муж. В доме мошенников нашли землю с кладбища, воду, которой омыли труп, животный жир, замки, то есть реквизит, при помощи которого обманывали людей. В публикации уточняется, что «тетя Зина» также кормила джиннов.

Третья «колдунья» – её конкурентка из того же района, целительница. Она тоже советовала приносить джиннам жертвы, например, кур.

Кадр из видео ЧГТРК «Грозный» в YouTube

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«На первый взгляд, эта история может показаться чем-то из разряда фантастики, но существование джиннов, возможность контактировать и причинять вред другим с их помощью – неоспоримая в исламе истина, – отмечается в сюжете телерадиокомпании. – При всей просветительской работе, которая ведется в регионе, удивительно то, что находятся люди, которые верят в возможность предсказать или изменить будущее».