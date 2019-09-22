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Спорт
22.09.2019 22:16
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Как «осьминог» стал чемпионом теннисного турнира в Петербурге

Артем Дзюба бился против гендиректора «Зенита», зрителям не хватало мест на стадионе, а главный теннисист России Даниил Медведев нашел ответы на все вопросы соперника: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о финале St. PetersburgOpen 2019.

Как «осьминог» стал чемпионом теннисного турнира в Петербурге

Заключительный день на St. PetersburgOpen 2019 начался с финала турнира для селебрити. В решающей встрече сошлись две команды: в одной – чемпион 'этого турнира 2004 года Михаил Южный и генеральный директор соревнований Александр Медведев, в другой – глава компании «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» Иван Никифоров и чемпионка Олимпиады в Пекине Елена Дементьева.

Как «осьминог» стал чемпионом теннисного турнира в Петербурге

Бывшим профессионалам пришлось непросто. Примерно то же самое, вероятно, испытывают хоккейные вратари, когда играют против президента. Игра получилась упорной: в трех сетах с тай-брейком Михаил Южный и Александр Медведев все-таки дожали соперников 6:3, 4:6, 6:6 (10-8). Победителей наградил и поздравил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

«Замечательный турнир, а главное, что интрига сохранялась до самого последнего момента!», – со знанием дела анализировал матч Кириллов, который сам регулярно играет.

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Далее зрителей ожидал сюрприз. На корте неожиданно появился футболист Артем Дзюба. Форварду предстояло сыграть в теннис в «Матче легенд». В состав сборной России вошли Елена Дементьева и Михаил Южный, а Дзюба выступил их капитаном. За сборную мира сыграли чемпионка «Ролан Гарроса» 1997 года хорватка Ива Майоли, серебряный призер Олимпиады-2000 немец Томми Хааса и Александр Медведев в роли капитана.

Тут уже можно было не притворяться, и команды дурачились по полной. Капитаны тоже приняли самое активное участие в игре. Противостояние Дзюбы и Медведева стало самым ярким событием матча. Артем, как и полгода назад, своего начальника по «Зениту» жалеть не стал и отыграл два гейма. В конце он же помог Южному отыграть два матчбола, но на третьем чемпион St. Petersburg Open-2004 не догнал посланный под заднюю линию мяч, и сборная мира во главе с Медведевым вновь праздновала победу — 4/6, 7/5, 10-7. Гендиректор «Зенита» победно улыбался.

Финал в парном разряде получился не менее упорным. Дивиж Шаран (Индия) и Игорь Зеленай (Словакия) обыграли итальянский дуэт Симоне Болелли/Маттео Берреттини 6:3, 3:6, 10:8. На этом фоне финал в одиночном разряде между Даниилом Медведевым и хорватом Борной Чоричем вызвал даже небольшое разочарование.

Трибуны перед стартом главного матча заполнились до отказа. Впервые с момента проведения турнира на «СИБУР Арене» организаторы могли похвастаться солдаутом. Ажиотаж был настолько велик, что многим пришлось сидеть в проходах.

Все закончилось слишком быстро. Борьба была первые 15 минут. Потом властвовал только Медведев. В итоге он выиграл 6:3, 6:1. На все у Даниила ушло 72 минуты. Свой шестой титул в карьере он выиграл как-то уж слишком буднично. Обошлось даже без фирменных эмоций, которые он, например, в полной мере продемонстрировал в четвертьфинале с Рублевым

Егор Герасимов после того, как Медведев обыграл его в полуфинале, назвал Даниила «осьминогом,который вцепится в тебя и не отпускает». Белорусский теннисист, вероятно, нашел самое точное описание стиля соперника. Примерно о том же самом говорил после проигранного финала Чорич.

– Даниил просто подобрал ключи к моей игре, – рассказывал хорватский теннисист. – Он был лучше абсолютно во всем и все делал намного лучше, чем я. Я перепробовал все, что только можно, все тактики и все, что только можно было придумать. Больше тут и сказать нечего. У него были ответы на все мои вопросы. 

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Сам Медведев после своей победы подтвердил, что все это не пустые домыслы.

– Такой у меня стиль игры, Герасимов не зря меня сравнил с осьминогом. Я действительно стараюсь доставить как можно больше проблем своему сопернику. В первых трех кругах соперники почему-то не ломались. А сегодня мне удалось сломать игру Борне.

Даниил также признался, что победу поедет отмечать в отель, где шеф-повар пообещал приготовить ему много сладостей, так как всю эту неделю он придерживался диеты и не позволял себе ничего лишнего. Теперь он может ненадолго расслабиться.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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