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Город
22.09.2019 20:10
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Водители стоят в пробках на въездах в Петербург в День без автомобиля

Санкт-Петербург вошел в топ-3 «лучших городов без автомобиля». Сам же День без автомобиля, 22 сентября, отмечали, в основном, в центре города на бюджетные деньги.

К этой дате портал «ТурСтат» приурочил презентацию рейтинга городов России, удобных для людей без машины. Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса на тему, где комфортнее всего передвигаться на велосипеде и пешком. В первую пятерку вошли Москва (за неё отдали голоса 27% респондентов), Санкт-Петербург (21%), Екатеринбург (9%), Калининград, Казань и Нижний Новгород (по 6%).

Михаил Огнев

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Собственно День без автомобиля в Петербурге прошёл всё-таки с автомобилями. Пробки оставались на обычном уровне для выходного дня – утром 1 балл, днём и вечером 2 балла (вчера было на 1 балл больше), были и ДТП. Сейчас наблюдаются традиционные для воскресного вечера пробки на въезд в город, но не везде. Медленное движение на Новоприозерском шоссе (трасса «Сортавала»), на ремонтируемом Выборгском шоссе, на «Коле», где идёт реконструкция, на Московском шоссе (в районе Красного Бора отмечено ДТП), на объезде Гатчины.

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Водители стоят в пробках на въездах в Петербург в День без автомобиля

Пока День автомобиля в Петербурге представляет собой, скорее, комплекс городских мероприятий, направленных на просвещение горожан. Смольный несколько раз оповещал об этом заранее и расписывал программу. Так, Конногвардейский бульвар закрыли для транспорта и организовали там выставку музейного общественного транспорта, спортивные мероприятия, уроки по безопасности движения для детей и бесплатные экскурсии на сегвеях для взрослых. На Большой Морской улице показывали новейшие модели велосипедов и сегвеи. В рамках Европейской недели мобильности с 16 сентября проводились различные акции для велосипедистов.

 

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