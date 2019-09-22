Мужчина в Ленобласти спас из огня жену и дочерей, но не сохранил себя и сына

Отец семейства и трёхлетний мальчик погибли на пожаре в посёлке Решетниково Выборгского района Ленинградской области. Мужчина сперва вывел из дома жену с двумя детьми, потом побежал в огонь за третьим ребёнком и не вернулся.

47news со ссылкой на пресс-службу регионального СК сообщает, что ночью 22 сентября в жилом доме в садоводстве «Ленводхоз», где спала семья с тремя детьми, вспыхнул пожар.

Отцу удалось спасти свою 33-летнюю супругу и двух дочек 7 и 12 лет. Сейчас они находятся в больнице. Сам же 38-летний мужчина и 3-летний сын были найдены мёртвыми при разборе завалов.

Фото: СУ СК по Ленинградской области

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