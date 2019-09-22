Трампу пригрозили импичментом из-за давления на Зеленского

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф рассказал, что давление на президента Украины Владимира Зеленского может закончиться для американского лидера Дональда Трампа импичментом. Но только если будут представлены доказательства.

«Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством», — заявил Шифф 22 сентября CNN.

Ранее сообщалось, что президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября. А перед этим у них состоялся телефонный разговор, в ходе которого, как предполагают его оппоненты, он раскрыл некую секретную информацию. Трамп это отрицает и считает, что история сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.