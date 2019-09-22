В Москве ураганный ветер обрушил дерево на двух женщин и ребенка

Непогода в Москве несет разрушения и угрозу для жителей. Пострадали три человека.

Как сообщает 22 сентября «Интерфакс», ветер, скорость которого достигала 19 метров в секунду, повалил деревья. Одно рухнуло на людей на Ташкентской улице – незначительно травмированы две женщины и ребенок. По словам собеседника агентства, решается вопрос о госпитализации одной из женщин.

Сильный ветер ждут вечером и в Петербурге. В Ленобласти тем временем прошел град и даже первый снег.