Минздрав думает, как сделать лекарства бесплатными

В Минздраве готовятся внести изменения в систему лекарственного обеспечения. Если они будут приняты, пациенты с 2022 года смогут получать прописанные врачом жизненно необходимые лекарства со скидкой или даже бесплатно.

Как пишет 22 сентября «Российская газета», сейчас на бесплатные лекарства могут рассчитывать только льготники, например, больные диабетом, инвалиды или дети до трех лет. Изменения предполагают расширение этой возможности на остальных граждан, которые нуждаются в длительном лечении. Цена вопроса легко может превысить триллион, но по амбулаторному лечению, как говорят в министерстве, можно уложиться в 500 миллиардов рублей.

Глава ведомства Вероника Скворцова рассказала, как это может работать, на одном из примеров. Если больным после дорогих операций на сердце и сосудах необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромбов, а в противном случае слишком высок риск осложнений и смерти, тогда они смогут рассчитывать на препараты.