Медведев стал чемпионом теннисного турнира St. Petersburg Open 2019

Российский теннисист Даниил Медведев (№4 мирового рейтинга) стал чемпионом теннисного турнира St. Petersburg Open 2019. В финале он обыграл хорвата Борне Чоричу (Хорватия, №15) со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Для Медведева этот титул стал шестым в карьере и третьим в 2019 году. Кроме того, финал в Петербурге стал для Даниила пятым подряд. В двух – на «Мастерсе» в Цинциннати и в Северной столице – он одержал победу.

Медведев стал первым российским чемпионом турнира в Петербурге за 15 лет. В последний раз это удалось Михаилу Южному в 2004 году.