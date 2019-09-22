Bloomberg: Путин ратифицирует парижское соглашение по климату без Госдумы

Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года, пишет 22 сентября Bloomberg.

Как сообщает издание со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией в Кремле, Путин хочет ратифицировать историческое соглашение распоряжением правительства, а не путем голосования в парламенте, как первоначально планировалось. Ратификация может совпасть с саммитом ООН по изменению климата в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября.

Обход Государственной Думы якобы не позволит законодателям, связанным с противниками парижского процесса, энергетическими и металлургическими «баронами», оспорить позицию Кремля.

Парижское соглашение по климату направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу. Россия подписала его в 2016 году, но пока не ратифицировала.