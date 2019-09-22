Кондуктор подарила два билета: японский журналист рассказал о доброте петербуржцев

Японский журналист Юити Онода на своей Родине рассказал о приключениях в Санкт-Петербурге. Добро и зло, как водится, соседствовали в них.

Онода поехал в Северную столицу, чтобы повидаться со знакомой, пишет 22 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на японское издание Sankei Shimbun. В свободное время он зашёл в Эрмитаж, и там у него выкрали бумажник с деньгами и картами.

Журналист отправился в отделение полиции, взял такси и по дороге рассказал водителю о случившемся с ним несчастье. Таксист посочувствовал и отказался от денег, что весьма удивило гостя.

Более того, японец бесплатно катался даже на общественном транспорте: кондуктор автобуса запомнила его и подарила талон на две поездки.

Реклама



В России незнакомцы готовы прийти на помощь в сложной ситуации – такой вывод сделал по итогам поездки журналист.