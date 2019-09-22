Под Петербургом горит свалка. Огонь охватил 800 квадратных метров

Серьёзный пожар на площади 800 квадратов ликвидируют спасатели на свалке во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы пишут, что столб дыма виден из Кировска.

Как сообщает 22 сентября 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, сигнал о возгорании на свалке неподалёку от железнодорожной станции «19 километр» в Морозовском поселении поступил на пульт дежурного в 14:30. Пожарные локализовали огонь на площади 800 квадратных метров. Общая площадь свалки – 2 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается.

По предварительным данным, земля, где располагается свалка, принадлежит некому ООО «Косметик». Связаться с компанией не удалось.