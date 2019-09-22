Очевидцы: Попрыгав по поребрикам, торопливый водитель на Кубинской отправил BMW на встречку и умчал

«БМВ» и «КИА» столкнулись днём 22 сентября на Кубинской улице рядом с Ленинским проспектом. Участники аварии, как и очевидцы, говорят о том, что был третий автомобиль, который и спровоцировал ДТП: до аварии его водитель вёл себя странно, а после уехал, не останавливаясь.

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», белый универсал (предположительно, «Шевроле Лачетти») повернул направо по стрелке с Ленинского на Кубинскую в сторону Дунайского, а там на остановке стоял автобус. Водитель универсала резко принял влево, ударив ехавший во второй полосе «БМВ». «БМВ» от удара выкинуло на встречную полосу, где он врезался практически в лоб «КИА», которая начала перестраиваться, чтобы повернуть налево на Ленинский.

«Мужик с «бэхи» выскочил, машет руками, а тот на белой по газам и уехал, – пишет Константин. – Он (водитель универсала – прим. ред.) перед тем, как подрезать, по поребрикам прыгал по Ленинскому, на встречку, выехал, потом назад. Я стоял его пропускал». Дмитрий подтверждает: белый универсал зацепил «БМВ», она встала на два колеса и полетела на встречку.

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«Я водитель «БМВ». <…> Был удар в переднее левое колесо, подбросило на встречку. Его догнали, сфоткали номер, вроде, «Лачетти», – рассказывает Алексей. – Я ехал прямо в левой полосе, через Ленинский, скорость 20-30, так как движение начинал с зеленого по Кубинской».

Откликнулся и мужчина из «КИА», Александр. По его словам, на дороге нашли зеркало уехавшего универсала.

Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм.

«А я перед «КИА» ехала. Успела увернуть от «БМВ». Страшно очень было», – делится Светлана.

Любопытно, что ночью на этом же месте было похожее ДТП, сообщает Денис.