В Таиланде после вечеринки погиб российский боксёр

35-летний боксёр из России разбился в таиландском Джомтьене, упав с высоты. Как сообщили друзья спортсмена, трагедии предшествовала вечеринка с алкоголем.

Как сообщает 22 сентября местное издание The Pattaya News, Алексей Заболотских упал с балкона номера на четвёртом этаже около 7 утра. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего, но до больницы не довезли.

Полиция проводит расследование инцидента и пока официально не называет причину гибели.