Больше сотни ударов ножом: над девушкой жестоко расправились за долг в пару тысяч

Жители одного из домов в Саратове обнаружили в подъезде убитую 18-летнюю соседку. На теле девушки насчитали 134 ножевых ранения, сообщает 22 сентября ИА «Версия Саратов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из лестничных клеток дома перепачканного с ног до головы кровью ровесника девушки. Молодой человек был задержан в качестве подозреваемого.

Юноша – студент второго курса Саратовской государственной юридической академии, живёт в том же доме в соседнем подъезде и знаком с погибшей с детства. Он пояснил, что она задолжала ему 2 тысяч рублей, а деньги не возвращала.

Региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан.