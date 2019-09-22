Постояльцам отеля в Турции разрешили бить посуду и ломать компьютеры

В Турции постояльцам одного из отелей Аланьи предложили необычную услугу – возможность провести время в «комнате снятия стресса».

Как сообщает 22 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на ATOP, в такой комнате гостям разрешается бить посуду, ломать компьютер, телевизор и другие предметы. Но прежде, чем приступать к погрому, надо переодеться в специальную защитную одежду.

По словам владельцев отеля, данную услугу чаще всего покупают мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, работающие в сфере бизнеса и IT-технологий.

Такой способ снятия стресса, скорее всего, был придуман польским писателем-фантастом Станиславом Лемом, отмечается в сообщении.