Есть надежда на рост реальных доходов граждан: в России разработан индекс самогона

Ученые института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ провели исследование потребления самодельного алкоголя в России и вывели индекс производства самогона.

Как пишет 22 сентября «Российская газета» со ссылкой на директора университета Алексея Зубца, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.

«Это вполне объяснимо. По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного изготовления», – отметил Зубец.

Исследование показало, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, что симптоматично. «Скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать рост реальных доходов граждан», – сделал вывод ученый.

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Ранее в СМИ появилась информация, что премьер Дмитрий Медведев в свободное от государственных дел время варит самогон.