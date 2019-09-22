Минобороны показало стрельбу гиперзвуковыми «Кинжалами» в шторме на Баренцевом море

Боевые корабли арктической группировки Северного флота провели учения с боевой стрельбой на севере Баренцева моря, в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщили 22 сентября в Минобороны, экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал», артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии – комплексов АК-630. Учение проходило в штормовых условиях при волнении моря до 4-х баллов и сильном порывистом ветре.

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Видео: YouTube/Минобороны России

Президент Владимир Путин рассказал о «Кинжале» всему миру, выступая в 2018 году перед Федеральным собранием, пожалуй, с самым милитаризированным своим докладом. Гиперзвуковой ракетный комплекс был презентован президентом как один из действенных способов ответа на внешние угрозы. Тогда власти США отреагировали рядом резких высказываний, что, по сути, дало старт к новой гонке вооружений.