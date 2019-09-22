На Мурманке пробки. Манипулятор выкинул «семёрку» в кювет, а в 7 км от них столкнулись трое

На автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) второй день тяжёлые ДТП. Одно из сегодняшних – смертельное.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 22 сентября около полудня на 82-м километре трассы, в Кировском районе области, 40-летний водитель манипулятора «Скания» выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2107. 65-летний водитель «Жигулей» погиб на месте.

Неподалёку, на 75-м километре, как раз на повороте к посёлку Назия, столкнулись три легковые машины. «В сторону Санкт-Петербурга собралась 12-километровая пробка от Дусьево», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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В том же посте ехавшая мимо Людмила рассказывает о предыдущем ДТП: «Чуть дальше авария: грузовик и серебристая классика. В классике водитель не подавал признаков жизни. Пожилой мужчина. Зрелище ужасное».

Вчера на «Коле» тоже было смертельное ДТП рано утром: на 54-м километре «Хёндэ Старекс» сбил немолодую женщину. А днём в районе поворота на Путилово, где идёт строительство новой дороги, столкнулись легковушки, и одна из них, лишившись колеса, перевернулась на крышу. В пробке автомобилисты стояли три часа.