Происшествия
В Интернете появилось видео жестокого избиения ребёнка из Коммунара. СК отреагировал
Видео драки учеников первой школы города Коммунар Гатчинского района Ленобласти наделало шума и привело к проверке. На записи двое мальчишек избивают третьего, который просит его пощадить. Следственный комитет Ленобласти отреагировал моментально.
Как пишет 22 сентября 47news, на видео, снятом самими школьниками, запечатлено, как один из мальчиков броском валит другого, а третий принимается лупить его, в том числе по голове. Избиваемый при этом истошно просит остановиться, слышно, как он кричит: «Не надо, пожалуйста, не надо».
Драка, по данным издания, произошла 20 сентября между учениками младшей школы. Один из тех, кто наносил удары, известен своей агрессией и дружбой со старшими ребятами.
В школе проверка по инциденту запланирова на 23 сентября, однако Следственный комитет оказался быстрее. Меньше чем через 1,5 часа после публикации новости на сайте областного СУ СК РФ появилось сообщение о проверке по факту появления видео в СМИ.
«В ходе проверки следователем будут изучены условия проживания и обучения участников конфликта, а также будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, в том числе работников школы, где обучаются подростки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отмечается в сообщении.