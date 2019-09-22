В Интернете появилось видео жестокого избиения ребёнка из Коммунара. СК отреагировал

Видео драки учеников первой школы города Коммунар Гатчинского района Ленобласти наделало шума и привело к проверке. На записи двое мальчишек избивают третьего, который просит его пощадить. Следственный комитет Ленобласти отреагировал моментально.

Фото: кадр из видео

Как пишет 22 сентября 47news, на видео, снятом самими школьниками, запечатлено, как один из мальчиков броском валит другого, а третий принимается лупить его, в том числе по голове. Избиваемый при этом истошно просит остановиться, слышно, как он кричит: «Не надо, пожалуйста, не надо».

Драка, по данным издания, произошла 20 сентября между учениками младшей школы. Один из тех, кто наносил удары, известен своей агрессией и дружбой со старшими ребятами.

Реклама



В школе проверка по инциденту запланирова на 23 сентября, однако Следственный комитет оказался быстрее. Меньше чем через 1,5 часа после публикации новости на сайте областного СУ СК РФ появилось сообщение о проверке по факту появления видео в СМИ.

«В ходе проверки следователем будут изучены условия проживания и обучения участников конфликта, а также будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, в том числе работников школы, где обучаются подростки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отмечается в сообщении.