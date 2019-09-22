Командир, посадивший лайнер в кукурузу, вернулся к полетам. Его напарник – нет

Герой России пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов смог вернуться к работе. Он снова летает. Второй пилот известного рейса пока не может похвастаться тем же.

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», – пишет 22 сентября E1.RU.

Второй пилот аэробуса Георгий Мурзин до сих пор продолжает лечение. Накануне всему экипажу лайнера вручили новые квартиры.