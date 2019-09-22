Командир, посадивший лайнер в кукурузу, вернулся к полетам. Его напарник – нет
Герой России пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов смог вернуться к работе. Он снова летает. Второй пилот известного рейса пока не может похвастаться тем же.
«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», – пишет 22 сентября E1.RU.
Второй пилот аэробуса Георгий Мурзин до сих пор продолжает лечение. Накануне всему экипажу лайнера вручили новые квартиры.
Справка:
Самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, совершил аварийную посадку 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский. При взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, оба двигателя лайнера отключились, один загорелся. Экипаж смог удачно посадить судно на кукурузном поле в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. 16 августа президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России обоим пилотам – Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, в также вручил Ордена Мужества всем бортпроводникам.