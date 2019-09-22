Происшествия
В Таджикистане арестовали напавшего на российских военных
Таджикская милиция задержала мужчину, напавшего на российских военнослужащих. Он живёт в городе, где располагается 201-я военная база.
О задержании обвиняемого 22 сентября сообщает РБК со ссылкой на начальника пресс-центра МВД страны Умарджона Эмомали. Мужчина является жителем города Бохтар, где располагается 201-я российская военная база. По словам начальника пресс-службы, он находится под следствием. Неуравновешенного гражданина Таджикистана поместили под стражу.
Напомним, нападение произошло 21 сентября. Двое военных из России были госпитализированы.