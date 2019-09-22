Цена ужина. У петербургского бизнесмена угнали голубой «Мерседес» за 7 миллионов

Петербургский бизнесмен потерял голубой «Мерседес» за 7 миллионов рублей, пока ужинал в ресторане в Курортном районе города.

Как сообщает 22 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, люксовое авто приметного цвета исчезло со стоянки ресторана «Касабланка», что на Приморском шоссе в Комарово.

Заявитель зашёл в заведение отужинать в четыре часа дня 21 сентября, а через 50 минут дорогого «Мерседеса Бенц» уже не было. Вместе с машиной уехали 100 000 рублей наличными и компьютер. Сумма ущерба составила более 7,1 миллиона рублей.

По данным «Фонтанки», пострадавший – 37-летний учредитель ООО «Северо-Западный кабельный завод».