Парковочные места в Италии начали предоставлять за молитву

Итальянцам разрешили ставить автомобили на парковке у церкви в Авецанно после прочтения молитвы.

Как сообщает 22 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на The Times, с таким предложением выступал местный священник, и его идея осуществилась. Теперь возле храма стоит знак с указанием цен на парковочное место. Например, часовая аренда места на парковке обойдется человеку в десятикратное прочтение молитвы «Аве Мария».

Священник пояснил, что отслеживать выполнение требований никто не будет, «кроме Господа и Божьей матери».