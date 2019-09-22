«Возможно, но…». Шойгу высказался об отмене службы по призыву

Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию. Об этом он заявил 22 сентября в интервью «Московскому комсомольцу».

«В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае, – сказал министр. – К тому же у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет».

В интервью Шойгу также отметил, что Россия способна эффективно противостоять США. «Не просто может – Россия уже вполне эффективно противостоит Америке», – подчеркнул министр.

Сейчас срок срочной службы в российской армии составляет один год. Призыву подлежат молодые люди в возрасте 18-27 лет. Ранее Минобороны заявило, что хочет начать перепроверять диагнозы получивших отсрочку призывников. С начала сентября начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию (документ размещен на портале правовой информации). Теперь призывники имеют право отказаться от отсрочки от армейской службы, а солдаты-срочники, которых призвали до 1 сентября текущего года, – демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребенка или появления других оснований для увольнения.