«Русский Север не помойка»: в Архангельске 2000 человек вышли на антимусорный митинг

Дождь и холод не помешали двум тысячам человек в Архангельске выйти на антимусорный митинг 22 сентября.

Как передает 29.ru, митингующие говорили о том, что «русский Север не помойка», и потребовали закрыть проект «Шиес», отправить в отставку курирующих его чиновников и прекратить преследования активистов. Во время акции были задержаны три человека.

Аналогичные митинги прошли и в других населенных пунктах Архангельской области: в Северодвинске, Котласе, Коряжме, Онеге, Каргополе, Яренске.

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Напомним, что Петербург сейчас ищет свой Шиес. Для невского мусора присматривают Новгородскую область.