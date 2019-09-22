На КАД в смятом авто погибли двое. Обстоятельства типичные: фура стояла, знак выставить не успели

ДТП с фурой на КАД действительно оказалось смертельным. Оно случилось по тому же сценарию, что и вчерашнее с грузовиком и легковушкой.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 22 сентября около в 10:50 на 26-м километре внутреннего кольце (Всеволожский район) «Фольксваген Тигуан» врезался в стоящую у обочины «Сканию» с полуприцепом. По предварительным данным, фура остановилась из-за поломки, и 37-летний водитель не успел выставить знак аварийной остановки.

Реклама



В «Фольксвагене» скончались и водитель, и пассажир. Как стало известно «Фонтанке», личность водителя сложно установить из-за сильных повреждений головы. По данным «Дорожного инспектора», тормозного пути нет. Тела до сих пор не извлекли из салона. Водитель фуры жив.

Наезд на стоящее транспортное средство – очень типичное ДТП для кольцевой, а также для многих магистралей с большим потоком и высокими скоростями. Не далее как вчера на том же внутреннем кольце, только чуть дальше, «Спортейдж» влетел в сломавшийся фургон. Как пишут в соцсетях, мужчина получил тяжёлые травмы.

По той же схеме 12 сентября на дамбе подбили скорую. 12 августа также на дамбе женщина на «Ладе Гранте» припарковалась в правом ряду, чтобы забрать отца-рыбака, и в машину влетел «Ситроен Берлинго». Рыбак погиб.