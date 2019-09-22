СМИ: Освободжены захваченные у Камеруна российские моряки, среди которых петербуржец

Пираты освободили моряков, в том числе россиян (один из них петербуржец), которых в августе захватили у берегов Камеруна, сообщает 22 сентября РБК со ссылкой на РИА Новости.

В компании-работодателе агентству рассказали, что моряков привезли в Германию, они здоровы и могут вернуться на родину на следующей неделе. РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии.

В середине августа у берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» (MarMalaita), которое принадлежит немецкой компании MC-Schiffahrt и ходит под флагом Антигуа и Барбуды. МИД России сообщал, что нападавшие взяли в плен восемь членов экипажа, среди которых трое россиян. По данным «Фонтанки», на борту сухогруза находился и 46-летний уроженец Великого Новгорода, житель Петербурга Николай Ружицкий.

Впоследствии, по данным посольства России в Яунде, судовладелец смог договориться с пиратами о доставке еды и медикаментов похищенным морякам.

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В последние годы пиратство в Африке переместилось от берегов Сомали в Гвинейский залив. Международное морское бюро за полгода зафиксировало похищение 62 человек. Тактика пиратов в этом районе отличается от сомалийской: преступники не захватывают суда, а берут в заложники часть экипажа и требуют выкуп.