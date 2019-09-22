Пьяный на «Ладе» протаранил «Логан» охранного предприятия в Петергофе. ДТП попало на видео

Три человека пострадали в результате ночной аварии в Петергофе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 22 сентября около 5:50 на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Правленской улицы. По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗ-2114, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Рено Логан» охранного предприятия «Нарвская застава» под управлением 36-летнего мужчины, трезвого.

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Водитель «Лады», по предварительным данным, госпитализирован в тяжёлом состоянии, водитель и пассажир «Рено» получили лёгкие травмы. В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают подробности: «Пассажир «Лады» в тяжёлом состоянии. У одного сотрудника сломаны пять рёбер и пробита голова». Кроме того, в группе пишут, что водитель «Лады» якобы военнослужащий.

ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Страшное ДТП произошло в Петергофе на том же Санкт-Петербургском проспекте в ночь на 19 сентября. «БМВ-328» с эстонскими номерами врезался на встречке в автобус «Пассажиравтотранса» и вспыхнул. Пассажир сгорел полностью.