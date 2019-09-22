В массовой межэтнической драке на Славы есть проигравшие и победившие

Массовая драка у станции метро «Проспект Славы» во Фрунзенском районе Петербурга стала основанием для возбуждения уголовного дела по статье о групповом хулиганстве.

«Фонтанке» стали известны подробности межэтнического конфликта, который произошёл около 4 утра 21 сентября. В ход пошли ножи и травматическое оружие. Драка попала на видео.

По уточнённым данным, в итоге госпитализированы были пятеро жителей Дагестана с различными колото-резаными ранами и один мужчина из Азербайджана со слепым пулевым пневматическим ранением глазницы и ушибами.

Полиции также удалось задержать ещё одного участника драки. Именно он со своим другом и выхватили ножи, после чего активно начали втыкать их в оппонентов.