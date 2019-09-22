«Валит по-настоящему»: в Ленобласти пошёл снег. В Петербурге ждут сильный ветер

Теперь уже снег, а не град показывают жители Ленинградской области.

Видео со снегопадом, обещанным синоптиками, в редакцию 47news 22 сентября прислал читатель из села Алеховщина Лодейнопольского района.

Он эмоционально делится впечатлениями: «Неописуемо, «ужас», «валит по-настоящему».

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Синоптики с пятницы обещают нам снег. Сегодня около полудня ГУ МЧС по Санкт-Петербургу разослало предупреждение о том, что 22 сентября в городе ожидается усиление северо-западного, северного ветра до 15 метров в секунду.