Ребёнок с четырьмя ногами и тремя руками родился у женщины, носившей тройню

В индийском городе Тонка на свет появился младенец с четырьмя ногами и тремя руками.

Как пишет 22 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на The Mirror, у 24-летней женщины изначально должна была быть тройня. Но выжили только два плода, мальчик и девочка. Третий же в утробе сросся с девочкой.

