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22.09.2019 12:40
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«Все не так страшно: наркотиков во мне не нашли». Водитель буйного «Кадиллака» хочет сатисфакции

«Все не так страшно: наркотиков во мне не нашли». Водитель буйного «Кадиллака» хочет сатисфакции

Кадр из видео в YouTube

Водитель удиравшего от ДПС и таранившего машины на Садовой «Кадиллака» Эрик Файзуллин нашел немало плюсов в своей лихой езде. В комментарии «Фонтанке» и общении с полицейскими он был полон оптимизма: могло быть явно хуже, но ведь обошлось.

Сотрудника Балтийской таможни Файзуллина задержали утром в пятницу, 20 сентября, на изрядно побитом «Кадиллаке». Видеозапись погони несколько часов назад опубликовали в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Судя по ней, на Файзуллина обратили внимание другие участники движения, которые поделились тревогой с дежурившим на углу Невского и Садовой экипажем. Неспешная езда за таможенником тянулась до улицы Ломоносова, где Файзуллин полностью остановился на требования полицейских, а потом резко стартовал и уже устроил лихую погоню по каналу Грибоедова, Невскому, Садовой улице. Удирая от полиции, он на углу с Апраксиным переулком врезался во встречные машины, потерял переднее колесо, доковылял до Гороховой и остановился.

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После задержания таможенник бравировал мастерством вождения: «Я бы не убил никого. Мне надо было просто проехать. Я думал перед каждым своим действием. Это спасибо, что никого не сбил и не убил». Последствия езды можно оценить по фотографиям разбитых машин.

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Полицейские, общаясь с Файзуллиным, допускали опьянение любого характера. Их можно понять. Эрик, сидя в салоне, поинтересовался, ведется ли видеозапись. Ему ответили утвердительно. Эрик не поверил. «Видеозапись, ты точно ведешься?» – переспросил он у самой видеокамеры.

«Все не так страшно: наркотиков во мне не нашли». Водитель буйного «Кадиллака» хочет сатисфакции

Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в машине Файзуллин согласился. Но делал это своеобразно – пуская пары выдыхаемого воздуха мимо трубки. Инспекторы с ним намучились. Прибор все-таки уловил алкоголь.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Эрик Файзуллин попросил если не дать опровержение, то «переобновить» опубликованную о нем информацию. «Все было не так страшно, как представлено. Пострадавших нет, наличие наркотических средств не подтверждение», – начал Эрик Уралович за здравие.

Улепетывание от гаишников он тоже, в целом, отрицает. «Я ведь только уехал от них, а не они меня догнали. Я лишь поздно заметил преследование», – сказал Файзуллин, не зная, очевидно, о существовании видеозаписи из автомобиля ДПС.

Как понял корреспондент «Фонтанки», сатисфакция Эрику нужна для работодателя. В настоящее время, по его словам, он находится в отпуске.

«Мне скоро являться на работу. Будет созвана комиссия по моему поводу. Мне бы что-нибудь представить ей», – уточнил Файзуллин, выразив надежду на сохранение должности на Балтийской таможне.

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За езду по центру города и таран машин на таможенника составили букет административных протоколов, в том числе за езду на красный, по тротуарам, мелкое хулиганство. Недавно его уже останавливали за рулем в нетипичном состоянии и составили протокол об отказе проходить освидетельствование на алкоголь. 30 сентября состоится первое слушание, Файзуллина могут лишить прав на два года.

 


© Фонтанка.Ру

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