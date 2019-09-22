Молились за хорошие оценки: в Екатеринбурге на крестный ход вышли дети

Детский крестный ход провели в Екатеринбурге. 1300 мальчиков и девочек под дождем прошли 8 км и помолились о хороших оценках. Шествие приурочено к началу учебного года в церковно-приходских школах Екатеринбургской митрополии.

Молитвенное шествие началось в 12 часов. Дети с 1 по 11 класс с родителями и преподавателями пришли в храм Владимирской иконы Божией Матери, чтобы помолиться за крестным ходом о начале учебного года и помощи Божией в учебе и трудах. Их окропили святой водой, и колонной они отправились к монастырю Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. Шествие возглавлял глава Екатеринбургской митрополии владыка Кирилл.

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Мероприятие традиционно проходит в сентябре перед началом учебного года. Участие в нем принимают ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности, а также священнослужители.

Кроме того, ежегодно в уральской столице в Царские дни проходит многотысячный взрослый крестный ход. Его маршрут повторяет путь, по которому в 1918 году провезли останки членов императорской семьи, расстрелянных в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.