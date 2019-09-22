На севере КАД легковушка ушла под фуру почти полностью

Второй день подряд на севере КАД происходят серьёзные ДТП с грузовиками. Авария, случившаяся утром 22 сентября, выглядит страшнее, чем та, что была накануне неподалёку.

Легковой «Фольксваген» залетел под прицеп фуры на внутренней стороне КАД, перед съездом на проспект Культуры. На место прибыли полиция, сотрудники МЧС и машина реанимации, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Хотя машины стоят справа у ограждения, образовался затор.

Официальных данных от ГИБДД об этой аварии пока нет. Глядя на кадры очевидцев, сложно поверить, что в такой ситуации можно выжить. По словам Александра из «ДТП и ЧП», водитель погиб.

Реклама



21 сентября на том же внутреннем кольце чуть дальше после развязки с Культуры столкнулись грузовик и «КИА Спортейдж». «Пострадал друг, молодой парень, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. [ДТП произошло] из-за того, что водитель фургона вышел из машины и бежал по КАДу», – пишет Катерина в «ДТП и ЧП». Другие подписчики группы подтверждают, что до аварии фургон стоял посреди дороги: «Тоже проезжали мимо, когда он просто стоял один, без обозначений. Увернулись».