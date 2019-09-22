«Надеялись на клад». В доме Бака нашли люк в стене и «тайную комнату»

Жильцы доходного дома Бака на Кирочной улице, 24, в центре Санкт-Петербурга, обнаружили настоящую «тайную комнату», которой нет на планах здания. Проход обнаружили в помещении над аркой в парадной, которое недавно удалось освободить от сотрудников ЖКС.

«Мы все очень надеялись найти там если не клад, то что-то интересное, и вот пожалуйста: явно исторический, со старинным замком (оцените изящество клейма производителя), люк в стене – как вход в таинственный портал – неизвестное ранее помещение над сводами вестибюля первой парадной. Там выстроен деревянный каркас в виде купола», – сообщила жительница дома Марина Жукова 22 сентября. Как она рассказала «Фонтанке», помещение, скорее всего, является техническим.

Доходный дом Ю. Б. Бака относится к стилю модерн. Согласно данным сайта Сitywalls, он был построен архитектором Борисом Гиршовичем в 1904-1905 годах для инженера путей сообщения, основателя и главного пайщика газеты конституционных демократов «Речь» Юлиана Борисовича Бака.