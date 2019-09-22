Хочу справедливости и миллион фунтов: пострадавший от «Новичка» ждет от России компенсацию

Пострадавший от отравления «Новичком» британец Чарли Роули планирует через суд взыскать с России 1 миллион фунтов за смерть подруги Дон Стерджесс после инцидента в Солсбери. Он говорит: «Я хочу справедливости».

Как пишет 22 сентября The Mirror, мистер Роули, потерявший свою подругу и находившийся в коме 10 дней, нанял адвоката Патрика Магуайра, который представлял жертв террористических атак на Лондонский мост и Вестминстер в 2017 году. Защитник предлагает предъявить шестизначный иск российскому правительству.

Сам Роули, как пишет издание, сейчас устраивает свою жизнь с новой подругой, но продолжает страдать от проблем со здоровьем и воспоминаний. Весной, напомним, он просил о встрече с Путиным.

При этом в августе британская полиция посетовала на сложности расследования дела Скрипалей. Доказать причастность России до сих пор не удается.