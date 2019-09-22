Хочу справедливости и миллион фунтов: пострадавший от «Новичка» ждет от России компенсацию
Пострадавший от отравления «Новичком» британец Чарли Роули планирует через суд взыскать с России 1 миллион фунтов за смерть подруги Дон Стерджесс после инцидента в Солсбери. Он говорит: «Я хочу справедливости».
Как пишет 22 сентября The Mirror, мистер Роули, потерявший свою подругу и находившийся в коме 10 дней, нанял адвоката Патрика Магуайра, который представлял жертв террористических атак на Лондонский мост и Вестминстер в 2017 году. Защитник предлагает предъявить шестизначный иск российскому правительству.
Сам Роули, как пишет издание, сейчас устраивает свою жизнь с новой подругой, но продолжает страдать от проблем со здоровьем и воспоминаний. Весной, напомним, он просил о встрече с Путиным.
При этом в августе британская полиция посетовала на сложности расследования дела Скрипалей. Доказать причастность России до сих пор не удается.
Справка:
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
По версии британской стороны, к отравлению причастны граждане России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они якобы служат в Главном управлении Генштаба Минобороны. Сами же Петров и Боширов настаивали, что являются предпринимателями, которые ездили в Англию как туристы.
Роули отравился в Эймсбери 30 июня 2018 года. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.