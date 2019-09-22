Пытали проводами и «ласточкиным хвостом». Под Гатчиной строители убедили предпринимателя выплатить зарплату

Гатчинский предприниматель стал жертвой строителей, которые возводили ему дом, но зарплаты не видели. Работяги заявились к бизнесмену, избили его и отобрали полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, нападение произошло вечером 21 сентября в деревне Дылицы. Двое мужчин азиатской внешности пришли в дом к 44-летнему частному предпринимателю, связали его проводами, избили стяжными ремнями с креплением «ласточкин хвост». Били и по голове, в результате чего проломили работодателю затылочную кость.

Получив полмиллиона рублей, они были удовлетворены и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавший же был доставлен в Гатчинскую районную больницу в тяжёлом состоянии.

Полиция выяснила, что предполагаемые злоумышленники якобы строили дом бизнесмену, но потерпевший не спешил выплачивать им деньги. Возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве. Правоохранители разыскивают строителей.