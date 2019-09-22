Фургон, пробивший автобус насквозь, но оставшийся целым, напугал петербуржцев

Страшную и странную картину лицезрели петербуржцы в центре города с субботы, 21 сентября. И, вероятно, скоро смогут увидеть на экранах по всей стране.

На перекрёстке улиц Некрасова и Радищева фургон насквозь пробил автобус, писали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в редакцию «Фонтанки». Ни оперативных служб, ни зевак вокруг не было, да и выглядели транспортные средства как-то не так.

Отгадка есть на страницах «Фонтанки». С 6:00 21 сентября до 23:00 22 сентября закрыты участки улицы Некрасова от Восстания до Лиговского проспекта и улицы Радищева от Баскова переулка до Озерного переулка, а также ряд других улиц в связи со съёмками художественного фильма ООО «Бабл Студиос». Среди подписчиков «ДТП и ЧП» нашлись знатоки кинопроцесса: «Машину накрыли зелёной плёнкой. Потом зелёное заменят графикой».

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Как выяснила «Фонтанка», ООО, согласно открытым данным, с лета 2018 года возглавляет Арам Габрелянов, основатель «Лайф.ру». В 2017 году компания сняла короткометражный фильм «Майор Гром» по комиксам собственного производства, а к октябрю 2019-го должна была выпустить фильм «Майор Гром.Чумной доктор».

Кино часто выгоняет автомобилистов с улиц Петербурга. Сегодня до 17 часов из-за съёмок фильма ООО «Кинокомпания «Магнум» художественного фильма «Трое» возможны короткие перекрытия на набережной Фонтанки от Лермонтовского до Измайловского проспекта, на Египетском и Измайловском мостах. Кроме того, в ближайшие дни из-за работы ООО «Три А» перекрывать планируется частично перекрывать улицы Рубинштейна и Ломоносова, Загородный проспект и чётную сторону набережной канала Грибоедова.