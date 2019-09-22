Экипажу, посадившему лайнер в кукурузу, вручили квартиры. Для многих это первое своё жильё

Пилоты и бортпроводники «Уральских авиалиний», которые без жертв посадили самолет в кукурузном поле у аэропорта Жуковский, получил от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в подарок квартиры.

Как сообщает правительство региона, квартиры получили командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Все квартиры однокомнатные, находятся в одном подъезде нового дома в микрорайоне Краснолесье, на разных этажах. Они уже с мебелью и необходимой бытовой техникой. Для многих это первое собственное жильё.

«Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание», – сказал Дамир Юсупов.

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Напомним, лайнер Airbus A-321 самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, на борту которого находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, летел из Москвы в Симферополь. При взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, оба двигателя лайнера отключились, один загорелся. Экипаж смог удачно посадить судно на кукурузном поле в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

16 августа президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России обоим пилотам – Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, в также вручил Ордена Мужества всем бортпроводникам.