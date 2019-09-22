Не первый снег, так град: жители Ленобласти показывают выпавшие у них осадки

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/unreleased_dtp

Хотя в Санкт-Петербурге утром 22 сентября солнечно, из Ленинградской области поступают сообщения об осадках. Посты с фотографиями града выкладывают в соцсети жители Усть-Луги и Назии.

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Ненастье прогнозировал еще в субботу Северо-Западный гидрометцентр. В Северной столице в воскресенье днём столбик термометра, как ожидается, поднимается до плюс 9 градусов, ночью опустится до плюс 3. Между тем во многих центральных областях России, например в Челябинской и Ярославской, уже выпал полноценный первый снег.