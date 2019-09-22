Петербуржцы жалуются: на площади Конституции прохожих кусает лошадь

На юго-западе Санкт-Петербурга горожан снова смущает беспризорная лошадь.

«На площади Конституции стоит одинокая лошадь. Всех кусает, наверное, замерзла», – сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь на 22 сентября.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

17 сентября похожее животное, с такими же белыми носочками на задних ногах, пыталось зайти в троллейбус на Ленинском проспекте. «Эта не та лошадь, которая на Ленинском в троллейбус ломилась?» – вопрошают в комментариях. «Скорее всего, не далеко же», «Таки освоила троллейбус», – следуют ответы.

Напомним, по словам горожан неподалёку находится конюшня, животных используют для городского проката. После сообщения про троллейбус журналисты нашли владелицу конюшни, и та рассказала, что лошадь вырвалась во время прогулки и побежала искать сородичей.