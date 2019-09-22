Призыв Дзюбы услышан – создана петиция в поддержку незасчитанного гола

Кадр из видео в YouTube

После обращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на сайте change.org была создана петиция.

«Мы, болельщики футбольного клуба «Зенит», призываем Российский футбольный союз пересмотреть решение арбитра в матче 10-го тура Премьер-лиги «Зенит» — «Рубин» и засчитать гол Артема Дзюбы в ворота казанской команды», – отмечается в обращении. На момент публикации новости 22 сентября петицию подписали около 120 человек.

Дзюба на компенсированных минутах матча забросил мяч в ворота гостей, но его не засчитали из-за оффсайда, замеченного при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR). Всего за встречу система отменила три гола, два из которых забил 31-летний нападающий.

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«Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол. Как все было разыграно! Я расстроен. Считаю, что этот гол нужно засчитать мне, и это было бы справедливо», – сказал футболист после игры.

Видео: YouTube/Zenit Football Club

После победы над «Рубином» со счётом 5:0 в субботу, 21 сентября, «Зенит» находится на первом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 23 очками в активе.