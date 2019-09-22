На тёмном Московском шоссе сбиты пешеходы. Один погиб

Смертельное ДТП произошло в Московском районе Санкт-Петербурга за 20 минут до полуночи.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 21 сентября около 23:40 на Московском шоссе, 28, мужчина 1985 года рождения на «Мерседесе» вне зоны пешеходного перехода сбил двух человек. Один, молодой человек лет 25 на вид, погиб на месте. Второй был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», обсуждая это происшествие, отмечают, что пешеходный переход расположен всего в нескольких десятках метров.

На Московском шоссе пешеходы часто попадают под машины: вдоль дороги идёт плотная застройка, и не все хотят делать крюк до перехода, при этом поток транспорта очень высокий, а освещение есть не везде. ГИБДД стала бить тревогу после того, как зимой 2018 года за 15 дней там погибли шесть пешеходов.