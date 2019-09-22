ДТП с маршруткой под Одессой. Погибшие лежали на земле, и в их карманах звонили телефоны

Девять человек погибли в Одесской области 21 сентября в ДТП между сёлами Новая Долина и Прилиманское.

По данным МВД Украины, столкнулись грузовик и переполненная маршрутка «Мерседес Спринтер». На месте скончались девять человек, госпитализированы были четверо.

«Невероятно жаль людей, все погибшие молодые до 40 лет», – написала в Facebook и.о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.

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Чтобы достать людей, спасателям пришлось разрезать маршрутку, рассказывает «Униан». Тела погибших лежали на земле несколько часов, и у них карманах непрерывно звонили телефоны. Вывезли их к вечеру. К тому времени на место аварии начали съезжаться люди, искавшие своих близких.

Пострадавшие, по данным агентства, – трое пассажиров маршрутки и водитель масловоза. Двоих пассажиров прооперировали, двое находятся в тяжёлом состоянии, но их стабилизируют. В ГОЧС изданию 048.ua сообщали, что пострадали оба водителя.

«Сейчас мы работаем над установлением возможности страхового случая и организации материальной помощи семьям погибших и пострадавших. Установлен владелец грузовика – это кировоградская компания», – отметила Светлана Шаталова.