СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Сборной России, по данным The Telegraph, может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как сообщает 21 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на издание, есть подозрение, что данные московской антидопинговой лаборатории, отправленные в WADA в начале 2019 года, подтасовывались. Если эта информация подтвердится, россиян могут не допустить к играм.

Новые доказательства неправомерных действий со стороны России могут появиться в течение двух месяцев, отмечается в публикации The Telegraph.